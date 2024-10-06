Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar'ı ziyaret etti.

Özcan, Kalfalar ile mahallenin ihtiyaçları ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nin daha da güzelleşmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktaran Özcan, Kalfalar'a misafirperverliği için teşekkür etti.

- Özcan, Erikli sakinleriyle buluştu

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Erikli Sahili'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Özcan, Erikli'yi daha yaşanabilir bir yer yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Vatandaşların taleplerini dinlediklerini anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Erikli'de vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik. Mülkiyet sorunu, arıtma, yol ve su konularıyla ilgili taleplerini dinledik. Bu önemli konular üzerinde titizlikle çalışarak çözüm üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bize ilettiği her talep, bizim için yol gösterici olacak. Birlikte, daha yaşanabilir bir Erikli için çalışıyoruz."