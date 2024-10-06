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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 11:18 Güncelleme: 06.10.2024 - 11:27
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Bayram Ali Kalfalar'ı ziyaret etti.

        Özcan, Kalfalar ile mahallenin ihtiyaçları ve projeler hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nin daha da güzelleşmesi için birlikte çalışmaya devam edeceklerini aktaran Özcan, Kalfalar'a misafirperverliği için teşekkür etti.

        - Özcan, Erikli sakinleriyle buluştu

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Erikli Sahili'nde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

        Özcan, Erikli'yi daha yaşanabilir bir yer yapmak için çalıştıklarını belirtti.

        Vatandaşların taleplerini dinlediklerini anlatan Özcan, şunları kaydetti:

        "Erikli'de vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet ettik. Mülkiyet sorunu, arıtma, yol ve su konularıyla ilgili taleplerini dinledik. Bu önemli konular üzerinde titizlikle çalışarak çözüm üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bize ilettiği her talep, bizim için yol gösterici olacak. Birlikte, daha yaşanabilir bir Erikli için çalışıyoruz."

        - Mimarlara ziyaret

        Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı ve yönetim kurulu üyeleri, Keşan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şapçı, müdürlükte görev yapan mimarların 1-7 Ekim Dünya Mimarlık Haftası'nı kutladı, çalışmalarında başarı diledi.

        Mimarlar ise Şapçı ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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