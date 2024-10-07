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        Edirne'den kısa kısa

        Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Hisarlı Dağı'nda gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 09:51 Güncelleme: 07.10.2024 - 09:57
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        Edirne'den kısa kısa
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        Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Hisarlı Dağı'nda gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katıldı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Saros Doğa ve Spor Derneği tarafından düzenlenen etkinlik Yenice köyünden başladı.

        Hisarlı Dağı'ndaki seyir terasında tamamlanan etkinlikte Kaymakam Tutal ve katılımcılara doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştirdi.

        - "Bir kahvenizi içeriz" projesi sürüyor

        Edirne'de, okul ve aile iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Bir kahvenizi içeriz" projesi devam ediyor.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valiliği himayesinde geçen yıl başlatılan proje kapsamında öğrenciler, okul yöneticileri ve öğretmenler tarafından evlerinde ziyaret ediliyor.

        Projeyle öğrencilerin eğitimdeki başarılarının ve okula olan aidiyet duygularının artırılması hedefleniyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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