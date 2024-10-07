Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Hisarlı Dağı'nda gerçekleştirilen doğa yürüyüşüne katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Saros Doğa ve Spor Derneği tarafından düzenlenen etkinlik Yenice köyünden başladı.

Hisarlı Dağı'ndaki seyir terasında tamamlanan etkinlikte Kaymakam Tutal ve katılımcılara doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştirdi.

- "Bir kahvenizi içeriz" projesi sürüyor

Edirne'de, okul ve aile iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan "Bir kahvenizi içeriz" projesi devam ediyor.