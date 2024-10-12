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        Edirne'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

        Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:37 Güncelleme: 12.10.2024 - 15:37
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        Edirne'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
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        Edirne'nin İpsala ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

        Köprü Mahallesi'nde E.K. ile aralarında husumet bulunan Bekir İşlek arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, İşlek'i çeşitli yerlerinden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan İşlek, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili E.K'nin de arasında bulunduğu 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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