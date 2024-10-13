Edirne'de futbol maçında polise yumruk atıp hakaret eden 2 taraftar gözaltına alındı

Yapılan ölçümde alkollü oldukları belirlenen 2 taraftar polis tarafından gözaltına alındı.

Taraftarlardan S.K, olaya müdahale eden polis memuru E.D'ye yumruk attı, M.B. de hakaret etti.

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