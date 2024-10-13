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        Edirne'de futbol maçında polise yumruk atıp hakaret eden 2 taraftar gözaltına alındı

        Edirne'de oynanan Edirnespor-Zonguldakspor karşılaşmasında görevli polis memuruna yumruk atıp hakaret eden Zonguldaksporlu 2 taraftar gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 18:56 Güncelleme: 13.10.2024 - 19:09
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        Edirne'de futbol maçında polise yumruk atıp hakaret eden 2 taraftar gözaltına alındı
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        Edirne'de oynanan Edirnespor-Zonguldakspor karşılaşmasında görevli polis memuruna yumruk atıp hakaret eden Zonguldaksporlu 2 taraftar gözaltına alındı.

        Nesine 3. Lig 4. Grup 6'ncı hafta maçında Edirnespor, evinde Zonguldakspor'u ağırladı.

        Tunca Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmanın 2'nci yarısında stattan çıkıp tekrar içeri girmek isteyen konuk takım taraftarı ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

        Taraftarlardan S.K, olaya müdahale eden polis memuru E.D'ye yumruk attı, M.B. de hakaret etti.

        Yapılan ölçümde alkollü oldukları belirlenen 2 taraftar polis tarafından gözaltına alındı.

        Başından yaralanan polis memuru E.D, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Konuk takımın 1-0 kazandığı karşılaşma sonrası Zonguldaklı taraftar ve oyuncular, polis eşliğinde sahadan ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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