EDOSK üyeleri Istranca ormanlarında yürüdü

Ertuğrul Tagal ve Sebahattin Akdağ liderliğinde 15 kilometre yürüyen katılımcılar doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, doğaseverler yürüyüşe Mahya Tepe'den başladı.

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