EDOSK üyeleri Istranca ormanlarında yürüdü
Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Istranca ormanlarında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Istranca ormanlarında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, doğaseverler yürüyüşe Mahya Tepe'den başladı.
Ertuğrul Tagal ve Sebahattin Akdağ liderliğinde 15 kilometre yürüyen katılımcılar doğayla iç içe bir gün geçirdi.
Etkinlik Dupnisa Mağarası'nda sona erdi.
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