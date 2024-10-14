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        EDOSK üyeleri Istranca ormanlarında yürüdü

        Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Istranca ormanlarında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 09:21 Güncelleme: 14.10.2024 - 09:35
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        EDOSK üyeleri Istranca ormanlarında yürüdü
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        Edirne Doğa Sporları Kulübü (EDOSK) üyeleri, Istranca ormanlarında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, doğaseverler yürüyüşe Mahya Tepe'den başladı.

        Ertuğrul Tagal ve Sebahattin Akdağ liderliğinde 15 kilometre yürüyen katılımcılar doğayla iç içe bir gün geçirdi.

        Etkinlik Dupnisa Mağarası'nda sona erdi.

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