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        Mavi Nefes Projesi eğitim otobüsü Edirne'de öğrencilerle buluştu

        Mavi Nefes Projesi eğitim otobüsü Edirne'de öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 10:18 Güncelleme: 15.10.2024 - 10:37
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        Mavi Nefes Projesi eğitim otobüsü Edirne'de öğrencilerle buluştu
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        Mavi Nefes Projesi eğitim otobüsü Edirne'de öğrencilerle buluştu.

        DenizTemiz Derneği/TURMEPA ve Garanti BBVA'nın, Marmara'da deniz temizliğinde farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler ve etkinlikler yaptığı Mavi Nefes Projesi'nin eğitim otobüsünün yeni durağı Keşan oldu.

        Keşan Kent Müzesi bahçesinde kurulan alanda hizmet veren eğitim otobüsünde öğrenciler hem deniz temizliği farkındalık eğitimine katıldı hem de Üretim Becerileri ve Robotik Kodlama Atölyesi'nde deniz eğitimlerinin farklı disiplinler ve teknolojiyle birleştirilmesine tanık oldu.

        İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz ve öğretmenler de eğitime katıldı.

        Denizi sevdirmek ve koruma bilinci aşılamak amacıyla hizmet veren eğitim otobüsünün hafta boyunca ilçede ziyaret edilebileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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