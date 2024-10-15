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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 50. Yıl İlkokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:45
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 50. Yıl İlkokulunu ziyaret etti.

        Okulda incelemede bulunan Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı.

        Sınıfları da gezen Yılmaz, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

        - TÜ öğretim üyeleri Selanik'te konferansa katıldı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Afetlerin Önlenmesi ve Müdahale Konferansı'na katıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Selanik Belediyesi Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, afetlerin önlenmesi ve afet tahriplerinin iyileştirilmesine yönelik konular ele alındı.

        Konferansa Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semiha Kartal ve öğretim üyeleri katıldı.

        - Ata tohumları toprakla buluştu

        Edirne Belediyesine ait Cumhuriyet Çiftliği'nde ata tohumları toprakla buluştu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın katıldığı programda buğday ve arpa tohumlarının ekimi yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, tarımın gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

        Ata tohumuna önem verdiklerini aktaran Akın, "Ata tohumlarımız çok değerli. Türkiye’nin her yerinden topladığımız ata tohumlarımız, Edirne’mizin iklimine, coğrafyasına uygun." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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