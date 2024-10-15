Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, 50. Yıl İlkokulunu ziyaret etti.

Okulda incelemede bulunan Yılmaz, yapılan çalışmalar hakkında idarecilerden bilgi aldı.

Sınıfları da gezen Yılmaz, öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti.

- TÜ öğretim üyeleri Selanik'te konferansa katıldı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri, Yunanistan'ın Selanik kentinde düzenlenen Afetlerin Önlenmesi ve Müdahale Konferansı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Selanik Belediyesi Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansta, afetlerin önlenmesi ve afet tahriplerinin iyileştirilmesine yönelik konular ele alındı.