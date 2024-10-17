Edirne'de "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve ETB Meclis üyeleri katıldı.

Hayvancılık işletmelerinin genel durumunun ele alındığı toplantıda, süt ve et üretimi, pazar sorunları ile üreticilere yönelik destek programları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Borsadan yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentteki hayvancılık faaliyetleri görüşüldü.

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