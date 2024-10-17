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        Edirne'de "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi

        Edirne Ticaret Borsası'nda (ETB) "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:16 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:16
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        Edirne'de "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi
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        Edirne Ticaret Borsası'nda (ETB) "Hayvancılık Sektörü Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Borsadan yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentteki hayvancılık faaliyetleri görüşüldü.

        Hayvancılık işletmelerinin genel durumunun ele alındığı toplantıda, süt ve et üretimi, pazar sorunları ile üreticilere yönelik destek programları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıda ayrıca sektörde sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hayata geçirilebilecek projeler hakkında değerlendirmeler yapıldı.

        Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk ve ETB Meclis üyeleri katıldı.

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