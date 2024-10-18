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        Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

        Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 22:58 Güncelleme: 18.10.2024 - 23:04
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        Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
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        Edirne'de kaldırıma çarpıp yola savrulduktan sonra otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

        Y.S’nin (23) kullandığı 22 HS 295 plakalı motosiklet, Hükümet Caddesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu kaldırıma çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Y.S’ye, o sırada yoldan geçen K.D. idaresindeki 22 BF 601 plakalı otomobil çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

        Otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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