Edirne'de öğrenciler gökyüzünü gözlemledi

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "Vatandaşlar için Araştırmacılar Gecesi ve Bilim Sanat Merkezleri için Araştırmacılar Buluşması” projesi kapsamında yapılan etkinliğine 15 öğrenci katıldı.

Şehit Nefize Çetin Özsoy Bilim ve Sanat Merkezi ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen etkinlik Musabeyli Korosu'nda gerçekleştirildi.

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