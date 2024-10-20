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        Trakya'da ormanlarda temizlik yapıldı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Ormanlar için El Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlarda temizlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 12:46 Güncelleme: 20.10.2024 - 12:57
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        Trakya'da ormanlarda temizlik yapıldı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "Ormanlar için El Ele Veriyoruz" etkinliği kapsamında ormanlarda temizlik yapıldı.

        Edirne'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Musabeyli Korusu Mesire Alanı'nda temizlik etkinliği düzenlendi.

        Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ile Türk Kızılay, Yeşilay, Kadın ve Demokrasi Vakfı, Trakya Üniversitesi Genç Ofis, Trakya Üniversitesi Eczacı Öğrenciler Topluluğu üyesi 350 öğrenci ormanlık alanda çöp topladı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, AA muhabirine, tüm topluma örnek bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

        Öğrenciler ve kurum çalışanlarının el birliğiyle çöpleri topladığını belirten Ak, "Ülkenin geleceği olan gençlerin küçük yaşlarda bu alışkanlığı kazanması gerekiyor. Onlar geleceğin aileleri olacaklar ve çocuklar yetiştirecekler. Geleceğimiz için doğayı ve çevremizi temiz tutmalıyız." dedi.

        Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy ve müdürlük çalışanları da etkinliğe katılan öğrencileri orman yangınlarının önlenmesi konusunda bilgilendirdi.

        Temizlik etkinliğinin ardından öğrencilere ikramda bulunuldu.

        Öğrenciler daha sonra spor yaptı.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde de Vali Uğur Turan'ın katılımıyla protokol üyeleri ve gençler ormanda çöpleri topladı.

        Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğünce Kavaklı Korusu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Turan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Gençlik ve Spor Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya ile üniversite öğrencileri katıldı.

        Vali Turan, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, örnek bir gençliğin yetiştiğini belirtti.

        Gençlerin Türk milletine yakışan davranışlarda bulunarak bayrağı çok daha yukarıya taşıyacağına inandığını ifade eden Turan, doğanın ve tabiatın gençlere emanet olduğunu söyledi.

        Geleceğin nurlu yolunda gençlerle birlikte yürümekten şeref ve onur duyduğunu dile getiren Turan, törene katılarak destek veren tüm kurum yetkilileri ve gençlere teşekkür etti.

        Karakaya da 81 ilde yürütülen "Ormanlar için El Ele Veriyoruz" etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve gençler ormandaki çöpleri topladı.

        Tekirdağ'da da Atatürk Orman Mesire Alanı'nda Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğünce gerçekleştirilen etkinlikte öğrenci ve vatandaşlar çöp topladı.

        Etkinliğe katılanlar daha sonra spor yaptı.

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