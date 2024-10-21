Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        EdirneBelediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla sokak basketbol turnuvası düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:57 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        EdirneBelediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla sokak basketbol turnuvası düzenlenecek.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı açıklamada turnuvanın hem Cumhuriyet Bayramı hem de meme kanseri farkındalığı açısından önemli olduğunu belirtti.

        Amaçlarının Cumhuriyet Bayramı'nı gençlerle birlikte coşkuyla yaşamak olduğunu aktaran Akın, "Turnuvamızla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mızın coşkusunu hep birlikte yaşarken, aynı zamanda meme kanseri gibi önemli bir hastalığın farkındalığını da gündeme getirmiş olacağız. Tüm gençlerimizi etkinliğimize katılmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Turnuvaya 3 erkek, 1 kadından oluşacak en fazla 32 takım katılabilecek. Birinci takıma 20 bin lira, ikinci takıma 12 bin lira, üçüncü takıma da 8 bin lira para ödülü verilecek turnuvaya 26 Ekim Cuma'ya kadar başvuru yapılabilecek.

        - Selçuk, hentbol milli takımı teknik ekibinde yer aldı

        Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde görevli araştırma görevlisi Dr. Halit Selçuk, milli takımın 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası hazırlıklarında fizyoterapist olarak görev aldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Selçuk, Ekim 2023'den bu yana 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren takımın teknik ekibinde yer aldı.

        Selçuk'un, Kasım'da gerçekleşecek şampiyonada da teknik ekipte yer alacağı belirtildi.

        - Güner'den tepki

        Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, İstanbul Barosu Genel Kurulu Toplantısı'nda İstiklal Marşı'nı okumadığı öne sürülen avukat Bahri Bayram Belen'e tepki gösterdi.

        Güner, yaptığı yazılı açıklamada, Belen'in İstiklal Marşı’nı okumayarak gelen tepkilere de "ifade özgürlüğümü kullanıyorum" diyerek tepki vermesinin Türk Milleti’nin değerlerini yok saymak olduğunu belirtti.

        Ülkede adaleti temsil edenlerin millete yönelik sergilediği tutumun vatana ihanet olduğunu ifade eden Güner, şunları kaydetti:

        "Bu ifade özgürlüğü adı altında bir başkaldırıştır. Böyle bir seçim ve böyle bir kişilik yok hükmündedir. Türkiye’nin her zamankinden daha çok birlik ve beraberliği ihtiyacı olduğu bu günlerde böyle şahısların toplum içerisinde takındığı tutum bölücülüktür. Ulu Önder'in de dediği gibi dahili ve harici bedhahların olacağı aşikardır.

        Ancak bizim de vazifemiz her zaman olduğu gibi vatanın bölünmez bütünlüğünü muhafaza ve müdafaa etmektir.

        Bizler her zaman olduğu gibi vatanı, bayrağı ve milleti her şeyin önünde tutarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet savunacağız, kollayacağız ve hizmet edeceğiz. Aslını inkar ederek kutsalımıza saygısızlık edenlerin ise karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        Baba ile oğlu kayıptı! İlk acı haber geldi!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Hastanede ihmal iddiası: Eymen yüzde 90 engelli kaldı
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Kral Charles'a tepki: "Burası senin toprağın değil"
        Kral Charles'a tepki: "Burası senin toprağın değil"
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özel, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü hakkında konuş...
        CHP Genel Başkanı Özel, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü hakkında konuş...
        Edirne'de köy köy gezilerek gün yüzüne çıkarılan yemekler lokantalarda "Edi...
        Edirne'de köy köy gezilerek gün yüzüne çıkarılan yemekler lokantalarda "Edi...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi
        Edirne'de kadınlar meme kanserine karşı bilgilendirildi
        Edirne'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de çiftlikte çıkan yangın söndürüldü