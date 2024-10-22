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        Edirneli şehit Küçükyoğurtlu kabri başında anıldı

        Hakkari'de 1989 yılında şehit olan Jandarma Komando Çavuş Lütfü Küçükyoğurtlu, Edirne'deki kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 09:33 Güncelleme: 22.10.2024 - 09:35
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        Edirneli şehit Küçükyoğurtlu kabri başında anıldı
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        Hakkari'de 1989 yılında şehit olan Jandarma Komando Çavuş Lütfü Küçükyoğurtlu, Edirne'deki kabri başında anıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hıdırağa köyü mezarlığındaki şehitlikte tören düzenlendi.

        Vefatının 35'inci yılında mezarı başında anılan Küçükyoğurtlu ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

        Törene şehidin yakınları, Edirne Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Müftüsü Ercan Aksu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
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