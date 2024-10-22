Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen yarışmalarda başarı elde eden Trakya Üniversitesi (TÜ) Kadın Voleybol ve Erkek Masa Tenisi takımları, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 14:39 Güncelleme: 22.10.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen yarışmalarda başarı elde eden Trakya Üniversitesi (TÜ) Kadın Voleybol ve Erkek Masa Tenisi takımları, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Hatipler başarılı personeli tebrik etti.

        Sporun, insanları sabır, birlikte hareket etme ve dostluk kurma gibi alanlarda geliştirdiğini belirten Hatipler, spora gönül veren tüm akademik ve idari personele destek olmaya hazır olduklarını vurguladı.

        Üniversite takımlarında yer alan sporcular da Rektör Hatipler'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek görüş ve önerilerini sundu.

        - Başarılı öğrenciler Hatipler'i ziyaret etti

        ODTÜ Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen Çuhadaroğlu Öğrenci Proje Yarışması'nda ödül alan Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesi öğrencileri, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler'i ziyaret etti.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler Osman Kılıç, Şükrü Köse ve Melih Kut, "Oyun içinde" temasıyla katıldıkları yarışmada ikinci oldu.

        Rektör Hatipler, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

        Öğrencilere destek olmaya devam edeceklerini belirten Hatipler, bu başarının gelecekteki projeler için ilham kaynağı olacağından şüphe duymadığını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        "Son 16 için motivasyonumuz yüksek"
        Yılın en yüksek satışı
        Yılın en yüksek satışı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Bursin de Sabancı Ailesi'ne girdi
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı

        Benzer Haberler

        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        Edirne'de firari hükümlü yakalandı
        15 Temmuz gazisinden rehavete kapılmadan terörle mücadeleye devam mesajı
        15 Temmuz gazisinden rehavete kapılmadan terörle mücadeleye devam mesajı
        Sakız kutusundan uyuşturucu çıktı
        Sakız kutusundan uyuşturucu çıktı
        Edirne'de polis ekipleri "şok uygulama" gerçekleştirdi
        Edirne'de polis ekipleri "şok uygulama" gerçekleştirdi
        Edirne'de gastronomi festivali düzenlenecek
        Edirne'de gastronomi festivali düzenlenecek
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı