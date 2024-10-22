Edirne Valisi Sezer, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'yı ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Vali Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ve Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da yer aldı.