Edirne Valisi Sezer, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'yı ziyaret etti
Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya giden Vali Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı makamında ziyaret etti.
Ziyarette Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ve Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da yer aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.