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        Edirne Valisi Sezer, Ankara'da ziyaretlerde bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 16:56 Güncelleme: 22.10.2024 - 17:00
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        Edirne Valisi Sezer, Ankara'da ziyaretlerde bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Ankara'da ziyaretlerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, çeşitli temaslar için Ankara’da bulunan Vali Yunus Sezer, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı’yı ziyaret etti.

        Sezer ayrıca Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a da ziyarette bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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