Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının yanındaki çalılık alanda düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgede arama yaptı.
Aramada Suriye ve Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.