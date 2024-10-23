Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 20:04 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının yanındaki çalılık alanda düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine bölgede arama yaptı.

        Aramada Suriye ve Filistin uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Borsa karar aşamasında
        Borsa karar aşamasında
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı

        Benzer Haberler

        İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa "Batı Trakya'da Müslüman Türk olmak" konfera...
        İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa "Batı Trakya'da Müslüman Türk olmak" konfera...
        Edirne'de askeri bandonun 29 Ekim konserinde çocuklar şeflik yaptı
        Edirne'de askeri bandonun 29 Ekim konserinde çocuklar şeflik yaptı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valisi Sezer "Yıldırım - 2024 Seferberlik Tatbikatı"nı izledi
        Edirne Valisi Sezer "Yıldırım - 2024 Seferberlik Tatbikatı"nı izledi
        Edirne'de "Cumhuriyet Bayramı" konseri verilecek
        Edirne'de "Cumhuriyet Bayramı" konseri verilecek
        Trakya'da et ürünü satan işletmelerde denetimler sürüyor
        Trakya'da et ürünü satan işletmelerde denetimler sürüyor