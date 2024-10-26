Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İpsala'da "Millet Konuşur Lider Dinler" sandığı kuruldu

        AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşların görüş ve taleplerini iletmeleri için "Millet Konuşur Lider Dinler" sandığı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        İpsala'da "Millet Konuşur Lider Dinler" sandığı kuruldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşların görüş ve taleplerini iletmeleri için "Millet Konuşur Lider Dinler" sandığı kuruldu.

        Pazaryeri girişine kurulan sandığa vatandaşlar görüş ve taleplerinin yazılı olduğu mektupları attı.

        AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir, AK Parti İpsala Kadın Kolları Başkanı Tülay Ar ve partililer de vatandaşları bilgilendirdi.

        Demir, AA muhabirine, vatandaşların yazdığı mektupları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuyacağını belirtti.

        Demir, bu etkinlik ile halkın sesinin en üst seviyede duyulmasının amaçlandığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        Okuldan çıkan Merve evine gidecekti! Gözyaşına boğdu!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        İstanbul'da yaşandı! Kameraya yansıdı! AVM'de taciz!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Okan Buruk taburcu edildi!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        McDonald's ile bağlantılı salgında vakalar artıyor
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
        Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!
        Bir 'Muz' 1.5 milyon dolar!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        "Müsilaj geri döndü"
        "Müsilaj geri döndü"
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Kilo verdiriyor, kalbe iyi geliyor...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Bir rekor daha
        Bir rekor daha
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bulgaristan'a oy kullanmaya giden çifte vatandaşlardan 'işlemler yavaşlatıl...
        Bulgaristan'a oy kullanmaya giden çifte vatandaşlardan 'işlemler yavaşlatıl...
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valisi Sezer, Keşan'da okul inşaatlarını inceledi
        Edirne Valisi Sezer, Keşan'da okul inşaatlarını inceledi
        Edirne Valisi Sezer Keşan'da incelemelerde bulundu
        Edirne Valisi Sezer Keşan'da incelemelerde bulundu