İpsala'da "Millet Konuşur Lider Dinler" sandığı kuruldu

Demir, bu etkinlik ile halkın sesinin en üst seviyede duyulmasının amaçlandığını kaydetti.

AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir, AK Parti İpsala Kadın Kolları Başkanı Tülay Ar ve partililer de vatandaşları bilgilendirdi.

Pazaryeri girişine kurulan sandığa vatandaşlar görüş ve taleplerinin yazılı olduğu mektupları attı.

AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı tarafından vatandaşların görüş ve taleplerini iletmeleri için "Millet Konuşur Lider Dinler" sandığı kuruldu.

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