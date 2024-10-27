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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 27.10.2024 - 15:44
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        AK Parti Edirne İl Başkanı İba'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
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        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba mesajında, Cumhuriyet'in, gelecek nesillere emanet edilecek en büyük miras olduğunu belirtti.

        Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki yerleşkesine yönelik terör saldırısı nedeniyle bu yıl buruk bir bayram yaşadıklarını aktaran İba, saldırıda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Terör örgütlerinin amaçlarına ulaşamayacağını ifade eden İba, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet, birçok zorluğa rağmen aydınlık bir gelecek inşa etmek için çaba gösteren bir milletin cesaretinin, kararlılığının ve vizyonunun ürünüdür. Bugün, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde atılan bu büyük adımın üzerinden 101 yıl geçmiş olmasına rağmen, biz hala 29 Ekim 1923 günü yaşanan coşku ve inançla yolumuza devam ediyoruz.

        Bir asırdır devam eden bu kutlu yolculukta hedefimiz, Türkiye Cumhuriyeti'ni her gün bir öncekinden daha medeni, daha ileri ve gelişmiş milletler seviyesine uygun bir ulus olma yolunda ilerletmektir. Daha aydınlık ve güçlü yarınlar için aynı kararlılıkla ilerlemeli, özgürlüğü ve demokrasiyi güçlendirmeli, bilimi ve eğitimi teşvik etmeli, toplumsal adaleti ve dayanışmayı yüceltmeliyiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, Cumhuriyet'imizin 101. yılında, geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe umutla bakıyoruz. Bu önemli ve anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milletimizin sonsuza dek bağımsız yaşaması için, vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Nice 101 yıllara, Cumhuriyet'imizin 101. yılı kutlu olsun."

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