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        Edirne'de "Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği" düzenlendi

        Edirne'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 09:32 Güncelleme: 28.10.2024 - 09:32
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        Edirne'de "Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği" düzenlendi
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        Edirne'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında "Cumhuriyet Bayramı Yüzme Şenliği" düzenlendi.

        Edirne Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan müsabakalara Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul'dan 551 sporcu katıldı.

        Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Ayhan Dinç, yaptığı yazılı açıklamada, 2024-2025 sezonunun ilk etkinliğinin başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

        Yüzme branşında güzel ve geniş katılım organizasyonlar düzenlediklerini aktaran Dinç, şunları kaydetti:

        "Trakya yüzmesi günden güne büyümeye devam ediyor. Komşu illerimizin de katılımıyla sezonu çok yoğun talepli bir müsabaka ile açtık. Aynı zamanda bir dizi ziyaret için ilimize gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sporcular ve velilerle bir araya geldi .Müsabakalara katılan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerimizi tebrik ediyor 2024-2025 yüzme sezonunun tüm camiamıza başarılar getirmesini diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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