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        Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Trakya Üniversitesi Cumhuriyetin ilanının 101'inci yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 15:23 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:23
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        Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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        Trakya Üniversitesi Cumhuriyetin ilanının 101'inci yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutluyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre yarın saat 13.30'da Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Karaağaç Kampüsü'nde ağaç dikme töreni düzenlenecek.

        Ardından saat 14.00'da aynı GSF Mimar Kemaleddin Sergi salonunda fakülte öğretim elemanları ve Sofya Ulusal Sanat Akademisi’nin ortaklaşa düzenlediği "Cumhuriyetin 101. Yılı" uluslararası karma sergisinin açılışı yapılacak.

        Kutlamaların 30 Ekim Çarşamba günkü bölümünde ise Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda saat 11.00'da kutlama programı düzenlenecek. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak.

        Açılış konuşmaları Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eylem Bayır ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler tarafından yapılacak. Konuşmaların ardından Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atilla Şehirli tarafından "Cumhuriyetin ilanı ve nitelikleri" başlıklı sunum yapacak.

        Program, Doç. Dr. Ramazan Divrik yönetiminde Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 1. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Cumhuriyeti Nasıl Kurduk?" oratoryosuyla sona erecek.

        Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığının hazırladığı “Atatürk ve Cumhuriyet Kitapları Sergisi” ise 15 Kasım'a kadar Merkez Kütüphanede açık kalacak.

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