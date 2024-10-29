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        Edirne'nin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

        Edirne'nin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 16:20 Güncelleme: 29.10.2024 - 16:34
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        Edirne'nin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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        Edirne'nin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

        İpsala'daki tören, Kaymakam Ömer Sevgili'nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende konuşan Sevgili, zorlu mücadelelerin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu söyledi.

        Öğrencilerin gösterisinin sunulması ve şiirlerin okunmasının ardından tören, kortej geçişiyle sona erdi.

        Havsa'da ilçe stadında düzenlenen tören, Kaymakam Vekili Oğuzhan Aksoy ve Belediye Başkanı Hüseyin Özden'in vatandaşların bayramlarını kutlamasıyla başladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Aksoy, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

        Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından program, tören geçişiyle sona erdi.

        Keşan, Enez, Meriç, Uzunköprü, Süloğlu ve Lalapaşa'da da tören düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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