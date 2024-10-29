Edirne'nin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Keşan, Enez, Meriç, Uzunköprü, Süloğlu ve Lalapaşa'da da tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Aksoy, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.