Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Trakya Üniversitesi (TÜ) Cumhuriyet Fidanlığı'na törenle 101. yıl fidanı dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 17:19 Güncelleme: 29.10.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Trakya Üniversitesi (TÜ) Cumhuriyet Fidanlığı'na törenle 101. yıl fidanı dikildi.

        TÜ Karaağaç Yerleşkesi'nde düzenlenen törene Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ve protokol üyeleri katıldı.

        Fidan dikiminin ardından Mimarlık Fakültesi Mimar Kemaleddin Sergi Salonu'nda fakülte öğretim elemanları ve Sofya Ulusal Sanat Akademisinin ortaklaşa düzenlediği "Cumhuriyet'in 101. Yılı Uluslararası Karma Resim ve Heykel Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

        Edirne Belediyesi Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında öğrenciler dans gösterisi ve Cumhuriyet Bayramı oratoryosu sundu.

        Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 29 Ekim'i coşku ve gururla kutlandıklarını belirtti.

        Çocuklara yönelik güzel etkinlikler yapıldığını aktaran Akın, "Çünkü onlar geleceğimizin aydınlık yüzleri, onlar için yapacak daha çok işimiz var. Ben Edirne Belediye Başkanı olarak söz veriyorum, onlar beni ne zaman, nerede görmek isterlerse, benden ne isterlerse, Filiz ablaları, Filiz teyzeleri olarak her zaman onların yanındayım." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TUSAŞ'ta açıklamalar
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        AfD'li siyasetçiden Cumhuriyet Bayramı kutlaması
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Ormanda kazara kayıp şehir bulundu!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Beşiktaş'tan sert açıklama!
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        Et fiyatları 3 ayda ne kadar arttı?
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Alevler 5 gündür sönmüyor! Yürek yakan yangın!
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Özel: Meclis’te konuşalım
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Açık ara önde
        Açık ara önde

        Benzer Haberler

        Edirne Belediyesi ile Şehit Aileleri Derneği arasında protokol imzalandı
        Edirne Belediyesi ile Şehit Aileleri Derneği arasında protokol imzalandı
        GÜNCELLEME - 2 - Edirne'de yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası ara...
        GÜNCELLEME - 2 - Edirne'de yolcu treni raylarda bırakılan beton pompası ara...
        Edirne'nin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Edirne'nin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Trakya'da 29 Ekim kutlamaları; alanlar Türk bayrakları taşıyanlar ile doldu
        Trakya'da 29 Ekim kutlamaları; alanlar Türk bayrakları taşıyanlar ile doldu
        Trakya'da Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlanıyor
        Trakya'da Cumhuriyet'in 101'inci yıl dönümü kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor
        Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü kutlanıyor