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        Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi

        Edirne'de düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:36 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:36
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        Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi
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        Edirne'de düzenlenen Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası sona erdi.

        Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Balkan Bisiklet Birliğinin düzenlediği organizasyonda ikinci gün yarışlarının startı, merkeze bağlı Tayakadın Köyü'nden verildi.

        Türkiye, şampiyonayı 3 altın ve 2 bronz madalyayla tamamladı.

        Şampiyonada kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Balkan Bisiklet Birliği Başkanı Emin Müftüoğlu ve protokol üyeleri tarafından verildi.

        İkinci gün yarışlarında kategorilerinde dereceye giren sporcular şunlar:

        Büyük erkekler:

        1. Mattew Denis Piciu (Romanya)

        2. Nikiforos Arvanitou (Yunanistan)

        3. Gerhard Moldansky (Romanya)

        Büyük kadınlar:

        1. Argryo Milaki (Yunanistan)

        2. Gergana Stoyanova (Bulgaristan)

        3. Catalina Catinenau (Romanya)

        Genç erkekler:

        1. Nikolaos Manthos (Yunanistan)

        2. Andrija Naunovic (Sırbistan)

        3. Andrei Gavrila (Romanya)

        Genç kadınlar:

        1. Hatice Buse Ertekin

        2. Ana Gheorghe (Romanya)

        3. Elisa Mare (Romanya)

        Yıldız erkekler:

        1. David Coman (Romanya)

        2. Nikolaos Georgousakis (Yunanistan)

        3. Muhammet Umut Demircan

        Yıldız kadınlar:

        1. Antonia Orzan (Romanya)

        2. Mila Starcevic (Sırbistan)

        3. Aanastasia Kontoleon (Yunanistan)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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