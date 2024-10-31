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        Ticaret Bakanı Bolat, Edirne Valiliğini ziyaret etti

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 09:22 Güncelleme: 31.10.2024 - 09:22
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        Ticaret Bakanı Bolat, Edirne Valiliğini ziyaret etti
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        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

        Balkan İş ve Yatırım Forumu'na katılmak için kente gelen Bolat'ı, valilik önünde Vali Yunus Sezer karşıladı.

        Trakya Birlik İlkokulu öğrencileri Mete Kahraman ve Pelin Şengör, Bakan Bolat'a çiçek verdi.

        Karşılamada, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Edirne Ticaret Müdürü Mahmut Tuncer, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Salih Akbulut, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu yer aldı.

        Vali Sezer'le makamında bir süre görüşen Bolat, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı'na hareket etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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