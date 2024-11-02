Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Kültür Sanat ve Doğa Sporları Kulübü ilk maçını 29-21 kazandı

        Hentbol Kadınlar 2. Lig A grubunda mücadele eden Edirne Kültür Sanat ve Doğa Sporları Kulübü ilk maçında Çatalca Belediye Spor Kulübü'nü 29 - 21 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 19:11 Güncelleme: 02.11.2024 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Kültür Sanat ve Doğa Sporları Kulübü ilk maçını 29-21 kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hentbol Kadınlar 2. Lig A grubunda mücadele eden Edirne Kültür Sanat ve Doğa Sporları Kulübü ilk maçında Çatalca Belediye Spor Kulübü'nü 29 - 21 mağlup etti.

        Edirne Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi takım 13-9 önde tamamladı.

        İkinci yarıda da oyundaki üstünlüğünü koruyan Edirne Kültür Sanat ve Doğa Sporları Kulübü, karşılaşmayı 29-21 kazandı.

        Kulüp Başkanı Özkan Arsu, 2. ligdeki ilk karşılaşmalarını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Zor da olsa güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Arsu, "İlk maç ilk galibiyetimiz oldu. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Tüm Edirnelileri maçlara bekliyoruz. Gelen sporseverlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bu galibiyeti takımızı destekleyenlere armağan ediyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        Karşılaşma oynanıyor!
        Karşılaşma oynanıyor!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Huzur için Muğla'ya taşındı, ev sahibiyle davalık oldu
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Adını ateş saçan yaratıktan aldı... Yüzyıllardır sönmeyen ateş!
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Kemi Badenoch
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Dizi oyuncusu hırsızlıktan yakalandı
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Daha 19 yaşındaydı... Şarjdaki bisiklet bataryası ölümü oldu!
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        "Mourinho'nun sonuna kadar yanındayız"
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi
        Konya'da kuş gribi tespit edildi! Bakanlıktan açıklama geldi

        Benzer Haberler

        Edirne'de lise öğrencileri en lezzetli "ciğer sarma"yı hazırlamak için yarı...
        Edirne'de lise öğrencileri en lezzetli "ciğer sarma"yı hazırlamak için yarı...
        Edirne'deki gastronomi festivali şeflerden "tam not" aldı
        Edirne'deki gastronomi festivali şeflerden "tam not" aldı
        Ünlü şeflerden aşçı adaylarına akademik eğitimin yanında "usta-çırak" model...
        Ünlü şeflerden aşçı adaylarına akademik eğitimin yanında "usta-çırak" model...
        "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde Balkan lezzetleri sunuld...
        "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde Balkan lezzetleri sunuld...
        Ali Erbaş: İlmin yeniden insanlığın ihyası için kullanılması gerektiğini an...
        Ali Erbaş: İlmin yeniden insanlığın ihyası için kullanılması gerektiğini an...
        Edirne'deki festivalde meşhur tava ciğerini tatmak isteyenler kuyruk oluştu...
        Edirne'deki festivalde meşhur tava ciğerini tatmak isteyenler kuyruk oluştu...