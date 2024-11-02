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        Edirne'nin saray mutfağı ve Rumeli yemekleri restoran menülerinde yer alacak

        Edirne'de Valilik tarafından düzenlenen Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" kapsamında gala yemeği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 22:48 Güncelleme: 02.11.2024 - 23:03
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        Edirne'nin saray mutfağı ve Rumeli yemekleri restoran menülerinde yer alacak
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        Edirne'de Valilik tarafından düzenlenen Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" kapsamında gala yemeği düzenlendi.

        Vali Yunus Sezer, kentteki bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, festivalin geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini ifade etti.

        Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne'nin zengin bir geçmişe sahip olduğunu belirten Sezer, "Edirne hem saray hem de Rumeli mutfağının olduğu bir şehir, menülerimiz gittikçe daralmış ve birkaç çeşit yemekten ibaret olmuş, Topraktan Sofraya yemek kitabındaki reçetelerle hazırlanacak yemekler umuyorum restoranlarda yer alacak. Geçmişin zenginliğini tekrar yaşama ve geleceğe aktarma imkanı buluruz." diye konuştu.

        Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetler Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Sedat Kocadoğan, şefler Cüneyt Asan ve Rıfat Sınmaz, festival sponsorlarından iş insanı Temel Soyyiğit de konuştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konseriyle devam eden programda katılımcılara 19. yüzyılda Osmanlı dönemine ait Edirne Müzesi'nde sergilenen mercan uçlu fil dişi kaşığın replikası ve katılım belgesi takdimiyle sona erdi.

        Davetlilere şef Ufuk Karadağ ve şef Muhittin Fidan tarafından "Topraktan sofraya Edirne menüsü" adı altında hazırlanan köy ekmeği ve limonlu yanık tereyağı, kavun çekirdeği şerbeti, Edirne tarhana çorbası, cicipapalı börülce salatası, reyhan şerbeti, ciğer sarma vişne glazeli, loznik isli yoğurtlu, soğan dolması, Edirne usulü kuzu kapama, Rumeli usulü kalburabastı, ayva marmeladı dolgulu acı badem kurabiyesi, ızgara borani, ızgara köy biberi, ekşimikli biber ikram edildi.

        Programa, protokol üyeleri, yurt içi ve yurt dışından festivale katılan şefler ve gazeteciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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