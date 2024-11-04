İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İpsala ilçesine bağlı köylerde bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Partiden yapılan açıklamada, önceki başkan Mıstık Ak'ın istifası sonrası gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında yapılan seçimde başkanlığa Göksu'nun seçildiği belirtildi.

Bugüne kadar görev yapan arkadaşlarına teşekkür eden Demir, İpsala için durmadan, yorulmadan çalışacağını kaydetti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kerman, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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