Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca düzenlenen "Edirne'de Osmanlı Kimliği ve Selimiye Sempozyumu" başladı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Edirne Valiliği ev sahipliğinde Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda, Osmanlı medeniyetinin, imparatorluğun ikinci başkenti Edirne'de şekillendiğini, birçok kültürel ve mimari gelişimin bu topraklarda filizlendiğini söyledi.

Edirne'nin Osmanlı tarihindeki başkentlik döneminin, devletin bir cihan imparatorluğuna dönüşümünde son derece önemli bir evreyi teşkil ettiğini vurgulayan Özgen, Osmanlı kimliğinin bilimsel bir etkinlikte değerli uzmanlar tarafından ele alınmasının oldukça değerli olduğunu dile getirdi.

Özgen, inşasının 450'nci yılı kutlanacak Selimiye Camisi'nin Osmanlı sanatının en nadide örneklerinden biri olduğunu belirterek, "UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye'nin sadece Türkler için değil, dünya kültürü ve mimarlığı açısından yeri de hepimizin malumudur. Dolayısıyla bu anlamlı yıl dönümünde Selimiye'nin mimarlık, teknik ve sanat tarihi açısından incelenmesi diğer önemli bir konu olarak karşımızdadır." dedi.

Kurum tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Özgen, Atatürk Kültür Merkezi ile birlikte Mimar Sinan'a ve onun eşsiz mirasına özel bir önem atfettiklerini, hayatı, kişiliği ve eserlerine yönelik pek çok çalışma gerçekleştirdiklerini vurguladı.