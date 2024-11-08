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        Edirne'de çıkan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 09:24 Güncelleme: 08.11.2024 - 09:33
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        Edirne'de çıkan yangında 3 hektar ormanlık alan zarar gördü
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Gökçetepe köyü ve İbrice Limanı arasındaki Çakıl Koyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edilerek söndürüldü.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 3 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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