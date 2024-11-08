Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi tespit etti.
Aranan kişiler arasında "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü de yakalandı.
İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
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