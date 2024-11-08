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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:56 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:56
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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı
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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi tespit etti.

        Aranan kişiler arasında "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü de yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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