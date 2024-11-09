Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Gazinin eşi Emine, oğlu Murat Ekemen ile kızı Ayşegül Ekemen Altay taziyeleri kabul etti.

Rahatsızlığı nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü sırada vefat eden Ekemen için Mevlana Camisi'nde öğle vakti askeri tören düzenlendi.

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