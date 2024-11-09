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        Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Edirne'de vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Ekemen'in cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 14:48 Güncelleme: 09.11.2024 - 15:08
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        Edirne'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Edirne'de vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mustafa Ekemen'in cenazesi toprağa verildi.

        Rahatsızlığı nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gördüğü sırada vefat eden Ekemen için Mevlana Camisi'nde öğle vakti askeri tören düzenlendi.

        Gazinin eşi Emine, oğlu Murat Ekemen ile kızı Ayşegül Ekemen Altay taziyeleri kabul etti.

        Törene Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne Vali Yardımcısı Ercan Çiçek, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şube Başkanı Ahmet İsmailoğlu, askerler, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        Ekemen'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda defnedildi.

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