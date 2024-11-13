Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyonuna başlandı

        Edirne'de Tunca Nehri kenarında bulunan yalı camisi özelliğindeki 546 yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 13.11.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 5,5 asırlık Evliya Kasımpaşa Camisi'nin restorasyonuna başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Tunca Nehri kenarında bulunan yalı camisi özelliğindeki 546 yıllık Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki caminin restorasyon ihalesi gerçekleştirilerek yüklenici firmaya teslim edildi.

        Restorasyon öncesi şantiye alanı oluşturularak çevre düzenlemesi gerçekleştirilen caminin restorasyon uygulama işi, cami rıhtımı, hazire alanı ve çevre düzenlemesini kapsayacak.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, yaptığı açıklamada, caminin restorasyonunun geçmiş yıllarda taşıma ve yerinde yükseltme projeleriyle gündeme geldiğini belirterek, "Yıllardır devam eden bir süreç. 20 yıldır Edirne'deyim ilk geldiğim günden bugüne kadar çok konuşuldu caminin restorasyonu. Ama en sonunda, nihayetinde verilen karar 'taş yerinde ağır' dedik ve camimizi yerinde koruyarak onaracağız. Çünkü cami rıhtımıyla beraber bir bütün çok geniş bir haziresi var ve orada da çok mezar taşı var. Bu şekilde camimizin onarımına başladık." diye konuştu.

        - Evliya Kasımpaşa Camisi

        Kirişhane semtinde 2. Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen kare planlı tek minare ve kubbeye sahip avlulu cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.

        Nehir taşkınlarında çok kez su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu, 1950 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

        Yıllar içerisinde çeşitli projelerle gündeme gelen caminin, bölgede kanal çalışmalarıyla su baskını sorununun kalktığı görülerek, restorasyon çalışmaları başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Ekimde şiddetli kuraklık yaşandı! Yağışlar yolda
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Biri 20, diğeri 19 yaşında! Kapı kilitlerini kırdılar! İkisinin suç kaydı: 124!
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        Emel Öğretmen'e hızla çarpan sürücü de öğretmen!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!
        İki yüzlü UEFA!
        İki yüzlü UEFA!
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Konut satışı 22 ayın zirvesinde
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Okan Buruk'tan İtalya çıkarması!
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Trump, Musk'ın görevini duyurdu
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        Kerem Aktürkoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar!
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        İmaj adamı İbrahim Yılmaz
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Osimhen transferinde Ada'dan dev rakip!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Birlikte yaşadığı kadının evini bastı! Evdeki adam 3. kattan atladı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Geri manevra faciasında 84 yaşındaki sürücü o anı anlattı!
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Et dönerde dil, şekerde ilaç: İşte gıdadaki yeni sahtekarlıklar
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Filmlere taş çıkartacak dram!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Yürek yakan kaza Hasret'i hayattan kopardı!
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Kahreden ölüm! Genç balerin odasında ölü bulundu
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Özel sandıklarda emeklilik furyası
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...
        Tatil için hem eğlenceli hem öğretici fikirler...

        Benzer Haberler

        Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar tamamlanmak üzere
        Edirne Söğütlük Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar tamamlanmak üzere
        Edirne'nin 6 asırlık tek yalı camisinde restorasyon başlıyor
        Edirne'nin 6 asırlık tek yalı camisinde restorasyon başlıyor
        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Saraç: Selimiye'yi ibadete açmak için yoğun ça...
        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Saraç: Selimiye'yi ibadete açmak için yoğun ça...
        Meriç Nehri'nde ayakta kürek sörfü eğitimi başladı
        Meriç Nehri'nde ayakta kürek sörfü eğitimi başladı
        Selimiye Camisi restorasyonunda "ince işçilik" çalışmaları yapılıyor
        Selimiye Camisi restorasyonunda "ince işçilik" çalışmaları yapılıyor
        Edirne'de maden ocağında göçük tatbikatı
        Edirne'de maden ocağında göçük tatbikatı