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        Süloğlu ilçesinin Yağcılı köyünde suni mera oluşturuldu

        Süloğlu ilçesinin Yağcılı köyünde suni mera oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 13:09 Güncelleme: 14.11.2024 - 13:25
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        Süloğlu ilçesinin Yağcılı köyünde suni mera oluşturuldu
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        Süloğlu ilçesinin Yağcılı köyünde suni mera oluşturuldu.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yağcılı köyünde suni mera oluşturması için çalışma yapıldı.

        Çalışmada 60 dekar alanda 300 kilogram mera karışım ot tohumu toprakla buluşturuldu.

        Ekime, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve İlçe Müdürü Oktay Toğantimur da katıldı.

        İlçede hayvanların kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla 10 köyde 1854 dekar alanda suni mera oluşturulacağı belirtildi.

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