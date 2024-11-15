Edirne'deki operasyonda çok miktarda gümrük kaçağı tütün ürünü ele geçirildi

Aramada, 75 bin 550 makaron (filtreli sigara kağıdı), 12 bin 120 doldurulmuş sigara, 186 sigara kutusu, 3 sigara sarma makinesi, paketleme malzemesi ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin iş yerinde arama yaptı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.