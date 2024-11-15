Edirne'de 4 ova "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi

Karara göre Edirne'deki Tunca, Keşan, İpsala ve Küçükdoğanca ovaları "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

Tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği ovalar, "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

Bazı Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Belirlenmesine İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Edirne'deki Tunca, Keşan, İpsala ve Küçükdoğanca ovaları "büyük ova koruma alanı" olarak belirlendi.

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