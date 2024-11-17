Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Keşan Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

Kurul Başkanı Özay Burak Konar ve İcra Komitesi Üyesi Burak Bora Çetin, ziyarette projelerini anlattı.

Konar, projelerin öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçladığını belirtti.

Arazilerin 1 yıllığına kiraya verileceğini aktaran Kerman, "Mahsul ekimi için kiraya verilecek 9 bin 435 dekar arazi üreticinin dilediği mahsul ekimi için 9 bin, kuru mahsul için ise 4 bin lira bedelle açık arttırmaya çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

Kerman, ihaleye katılacak üreticilerin şartnameleri almaya başladığını kaydetti.