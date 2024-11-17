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        Edirne'den kısa kısa

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Keşan Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 14:22 Güncelleme: 17.11.2024 - 14:28
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        Edirne'den kısa kısa
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Keşan Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunu ziyaret etti.

        Kurul Başkanı Özay Burak Konar ve İcra Komitesi Üyesi Burak Bora Çetin, ziyarette projelerini anlattı.

        Konar, projelerin öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçladığını belirtti.

        Ziyarette Dr. Öğretim Üyeleri İpek Helvacıoğlu, Aydın Güllü ve Tuna Şener, kurula çalışmalarında başarı diledi.

        - İpsala'nın kurtuluş günü törenle kutlanacak

        İpsala ilçesinin kurtuluş günü dolayısıyla düzenlenecek program öncesi toplantı düzenlendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığındaki toplantıda Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve kurum amirleri yer aldı.

        Toplantıda 20 Kasım'daki kurtuluş günü programının planlaması yapıldı.

        - İpsala Belediyesi arazi ihalesi 26 Kasım'da yapılacak

        İpsala Belediyesine ait arazilerin kiralanması için 26 Kasım'da ihale yapılacak.

        Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yaptığı yazılı açıklamada, İpsala Düğün Salonu'nda gerçekleşecek ihalenin 10.00'da başlayacağını belirtti.

        Arazilerin 1 yıllığına kiraya verileceğini aktaran Kerman, "Mahsul ekimi için kiraya verilecek 9 bin 435 dekar arazi üreticinin dilediği mahsul ekimi için 9 bin, kuru mahsul için ise 4 bin lira bedelle açık arttırmaya çıkarılacak." ifadelerini kullandı.

        Kerman, ihaleye katılacak üreticilerin şartnameleri almaya başladığını kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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