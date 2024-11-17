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        Edirne'de "change" oto şebekesine operasyon

        Edirne merkezli "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 22:54 Güncelleme: 17.11.2024 - 22:57
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        Edirne'de "change" oto şebekesine operasyon
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        Edirne merkezli "change" araç operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Bulgaristan'dan son 1,5 yılda yurda getirilen çeşitli marka ve modeldeki 181 aracın yasal olmayan yollarla Türk vatandaşlarına satışının yapıldığını, satılan araçların parçalanarak yedek parça olarak veya "change" adı verilen yöntemle Türk plakası takılarak kullanıldığını tespit etti.

        Ekipler, Edirne, İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 7 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 4'ü Bulgar 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerden A.E'nin İstanbul ve M.S'nin Tekirdağ Çorlu'daki iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 araç, 11 araç beyni, 8 yabancı araç belgesi, 3 oto immobilizer, 6 araç anahtarı, 3 elektronik kilit tertibatı, 4 Türk plakası ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.P.Z, A.N.Z, M.G.D, M.S. ve A.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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