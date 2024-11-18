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        Edirne'den kısa kısa

        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, Büyükaltıağaç köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:48
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        Edirne'den kısa kısa
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        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, Büyükaltıağaç köyünü ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, hasat sonrası şükür ve birliği ifade eden Kasım Aşı etkinliğine katılan Ayte, burada vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

        Ayte, köyleri sık sık ziyaret ederek vatandaşları dinlemeye devam edeceğini kaydetti.

        - İpsala'da termal otel sondaj ihalesi yapılacak

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, ilçede açılması planlanan termal otelin sondaj ihalesinin 4 Aralık'ta yapılacağını belirtti.

        Kerman, yaptığı yazılı açıklamada, İpsala'yı daha ileri taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Termal otelin yapılacağı Dörtyol mevkisinde çevre düzenleme çalışmalarına başlandığını ifade eden Kerman, otelin ilçenin turizm potansiyeline katkıda bulunacağını kaydetti.

        Kerman, sondaj ihalesinin ardından tesisleşme çalışmalarının daha da hızlanacağını belirtti.

        - Edirne'de turist danışma büroları hizmete devam ediyor

        Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğünce hayata geçirilen turist danışma büroları hizmet vermeyi sürdürüyor.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde yer alan turist danışma bürolarındaki görevliler kenti gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlere yardımcı oluyor.

        Kentin tanıtımına katkıda bulunan bürolar hafta içi 08.30 - 17.30, hafta sonu ise 09.00 - 18.00 saatlerinde hizmet veriyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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