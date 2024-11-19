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        Edirne Valisi Sezer, Yaşam Becerileri Atölyesi'ni ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Yaşam Becerileri Atölyesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:47 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:49
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        Edirne Valisi Sezer, Yaşam Becerileri Atölyesi'ni ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Yaşam Becerileri Atölyesi'ni ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan Yaşam Becerileri Atölyesi'ndeki öğrencilere ziyarette bulundu.

        Küçük Ustalar Hayatı Öğreniyor Projesi kapsamında Şehit Asım İlkokulunda kurulan atölyede öğrencilerle sohbet eden Sezer, "Öğrencilerimiz günlük yaşam becerileri deneyimleyerek, yaşam alanını temizleme ve toplama, yemek hazırlama, sofra düzeni kurma, dikiş yapma, ütü ve ev işlerinde destek olma deneyimi kazanıyor. Farklı atölyelerde yapılan çalışmalar ile öğrencilerimizin yaşam becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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