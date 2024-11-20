Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi

        Kapıkule'de bir tırda gümrük kaçağı 79 cep telefonu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:12 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kapıkule'de bir tırda gümrük kaçağı 79 cep telefonu ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle yürüttükleri çalışma sonucu Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda arama yaptı.

        Aramada tırın çekicinin üst kısmına gizlenmiş 79 cep telefonu ele geçirildi.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        Gramajı söylemeyene ceza
        Gramajı söylemeyene ceza
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Hamile kadına sokakta darp!
        Hamile kadına sokakta darp!
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Trump, doktor Mehmet Öz'ü aday gösterdi
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?

        Benzer Haberler

        TIR'da 1 milyon lira değerinde 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        TIR'da 1 milyon lira değerinde 79 kaçak cep telefonu ele geçirildi
        Annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu
        Annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valisi Sezer milli güreşçileri kabul etti
        Edirne Valisi Sezer milli güreşçileri kabul etti
        Keşan'ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
        Keşan'ın kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı