Esetçe Spor, İpsala’nın Edirne Amatör Küme’de mücadele edecek üçüncü takımı olacak. Daha önce ligde İpsalaspor ve Yenikarpuzluspor yer alıyordu.

Edirne Amatör Küme'de mücadele edecek yeni bir takım daha kuruldu.

Kutlamalara CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve MHP İl Başkanı Emre Tokluoğlu da katıldı.

"102 yıl önce büyük fedakarlıklarla kazanılan bu topraklara sahip çıkmalıyız," diyen Kerman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Kaymakam Sevgili ve beraberindekiler halkın, öğrencilerin ve askerlerin bayramını kutladı.

Törenlere İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Tabur Komutanı Yüzbaşı Murat Kaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman’ın yanı sıra vatandaşlar, öğrenciler ve askeri birlikler katıldı.

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