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        Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 23:53 Güncelleme: 21.11.2024 - 00:17
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        Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Karaca Paşa Sokak'ta Erdoğan Atalan'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, evde hasar meydana geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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