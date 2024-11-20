Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve TREDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi Karaca Paşa Sokak'ta Erdoğan Atalan'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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