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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den üreticilere "açık çek":

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kamu kaynak, araç ve gereçlerinin ülkenin kalkınması ve üretim için üreticilerin emrinde olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 09:55 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:05
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        Edirne Valisi Yunus Sezer'den üreticilere "açık çek":
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kamu kaynak, araç ve gereçlerinin ülkenin kalkınması ve üretim için üreticilerin emrinde olduğunu belirtti.

        Sezer, İpsala Ticaret Borsasında düzenlenen Çeltik Sezonu Değerlendirme ve Su Yönetimi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Edirne'de sulanabilir durumda iken bir karış arazisinin kurak kalmasının ülke adına büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

        Sezer, sulama projelerinin bir an önce bitirilmesini istediklerini söyledi.

        Çeltik üreticilerinin yoğun emek ve sermaye yatırımıyla üretim yaptıklarına değinen Sezer, "Üreticilerimizin hayatlarını iyileştirme ve karşılaştıkları sorunları çözüm süreci için çalışıyoruz. Bu topraklarda üretim yapan herkes büyük bir saygıyı hak ediyor." dedi.

        Sezer, kuraklığa karşı önlemler alınacağını belirtti.

        Bölge için önemli olan Çakmak Barajı'na şubat ayı itibariyle su basılacağını ifade eden Sezer, "Ergene tarafı beslenecek, İpsala beslenecek, üst taraftaki kısımlarda suyu daha rahat kullanma imkanımız olacak." dedi.

        Sezer, gelecek yıl bitirilmesi amaçlanan Çömlekköy Barajı'yla da ilgili bilgi verdi.

        - Bu yıl planlamalı gidilecek

        Çeltik üretiminin sürdürülebilirliği için bir acil eylem planının hazırlanacağını Sezer, üretim performansının önemine vurgu yaptı.

        Sezer, yağış miktarına göre farklı senaryolar geliştirileceğini, bunların da çiftçilerin mağduriyetini önlemeye yönelik olacağını ifade etti.

        İlçelerden gelen tekliflerin değerlendirileceği bir komisyon kurulmasını öneren Sezer, üretimin alternatif olarak desteklenmesinin destekleneceğini söyledi.

        sezer, bu yıl yaşanan su sıkıntısının planlama yapılmasını zorunlu kıldığına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

        "Devlet olarak bizim sorumluluğumuza ne düşüyorsa onu yapacağız? 'Yani bir acil eylem planı' dediğimiz planı bu sene yapmamız lazım. Ekilişten önce biz bu acil eylem planını devreye sokacağız, devlet olarak üzerimize ne düşüyorsa alacağız? Ne yapacağız? DSİ, diğer kamu kurumları, özel idare olarak.

        Ne tür sıkıntılarla karşılaşabiliriz ve ne yapmamız gerekiyor? Ayrıca üretim planlaması yapmamız gerekiyor. 'Yağış şu kadar olursa şu kadar alanı ekelim', 'göletler şu kadar su biriktirirsek şu kadar ekelim' diye alternatif planlama yapmalıyız ki üreticimizi mağdur etmeyelim."

        Sezer, üretim maliyetlerinin diğer unsurları arasında enerji fiyatları ve tarım arazisi kiralama bedellerinin de olduğunu bununla ilgili de çalışma yapacaklarını kaydetti.

        Edirne'deki kira fiyatlarının makul düzeye çekilmesi gerektiğini aktaran Sezer, konuyla ilgili Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşme yapacaklarını ifade etti.

        - Çeltik üreticileri için iki GES kurulacak

        Sezer, çeltik üreticilerinin enerji maliyetlerinin düşürülmesi konusunda da taleplerine "Size bir müjdemiz var." diyerek güneş enerji sistemi (GES) kurulmasıyla ilgili bilgi verdi.

        Edirne'ye kurulacak GES projelerinin yatırım programına alındığına vurgu yapan Sezer, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de 3 GES projesi yatırım programına girdi. Üç projeden ikisi Edirne'den. Çakmak ve Hamzadere sulama birliklerine 10'ar megawat şeklinde yatırım programına alındı. Enerji fiyatlarını düşürme adına önemli bir yatırım oldu. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya destekleri için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

        Yeter ki siz üretin bütün kamu kurum ve kuruluşlarının araç, gereç, personeli başımızın üzerindeki üreticilerin emrindedir, bu ülke için üretim yapalım, bunu hamaset için söylemiyorum bütün samimiyetimle söylüyorum."

        Sezer, ikinci ürün elde etmeye imkan tanıyan küçük sulama projelerini de hayata geçirdiklerini bazı köylere yapılan 22 küçük sulama projelerini Özel İdaresinin bu yıl 50'ye tamamlayacağını ifade etti.

        Vali Sezer daha sonra üreticilerin sorularını yanıtladı.

        DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök de kentteki sulama projeleri ve barajların doluluk oranları hakkında bilgi verdi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt da kuraklığa karşı alınan önlemleri anlattı.

        İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ile İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Bakan'ın da konuşma yaptığı programa ilçe kaymakamları, belediye başkanları, oda ve borsa temsilcileri ile üreticiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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