Edirne'de Dünya Diş Hekimliği Günü törenle kutlandı

Edirne'de, Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, törende, ağız ve diş sağlığının sistemik hastalıklara zemin hazırladığı ve yaşam konforunu etkilediği için çok önemli olduğunu söyledi.

Diş hekimlerinin ağız ve diş sağlığı açısından topluma tedavi ve bilgilendirme hizmeti verdiğini belirten Yıldırım, "Diş hekimleri yaşamın her evresinde ağız ve diş sağlığını bizlere öğretiyor. Kendileri aynı zamanda hastanelerimizde ve sağlık kuruluşlarımızda önemli ve özverili çalışmalar yapmaktadırlar. Pandemi döneminde de bizlere çok destek verdiler tüm diş hekimlerimize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, Diş Hekimliği Günü kutlu olsun." dedi.