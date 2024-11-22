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        Edirne'de Dünya Diş Hekimliği Günü törenle kutlandı

        Edirne'de, Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:03 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:05
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        Edirne'de Dünya Diş Hekimliği Günü törenle kutlandı
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        Edirne'de, Dünya Diş Hekimliği Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Edirne Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, törende, ağız ve diş sağlığının sistemik hastalıklara zemin hazırladığı ve yaşam konforunu etkilediği için çok önemli olduğunu söyledi.

        Diş hekimlerinin ağız ve diş sağlığı açısından topluma tedavi ve bilgilendirme hizmeti verdiğini belirten Yıldırım, "Diş hekimleri yaşamın her evresinde ağız ve diş sağlığını bizlere öğretiyor. Kendileri aynı zamanda hastanelerimizde ve sağlık kuruluşlarımızda önemli ve özverili çalışmalar yapmaktadırlar. Pandemi döneminde de bizlere çok destek verdiler tüm diş hekimlerimize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız, Diş Hekimliği Günü kutlu olsun." dedi.

        Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Altuğ Çilingir ve Edirne Diş Hekimleri Odası Başkanı Agah Tümay Akgün de Dünya Diş Hekimliği Günü'nü kutladı.

        Törene diş hekimleri ve Trakya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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