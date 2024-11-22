Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Yunus Sezer'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 16:17 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Yunus Sezer'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında öğretmenlik mesleğinin gücünü sevgiden aldığını, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu belirtti.

        Cumhuriyet'in kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünü hatırlatan Sezer, Atatürk'ün bu sözle bu ulvi görevin önemine değinerek öğretmenlere önemli görevler yüklediğini bildirdi.

        Öğretmenlerden çocuklara ve gençlere, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeleri, onları kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmelerini beklediklerini vurgulayan Vali Sezer, mesajında şunları kaydetti:

        "Bilimde, sanatta, kültürde her alanda çocuklarımızı yetiştirecek olan öğretmenlerimize verilecek destek ve değer ile çok önemli işler yapılacağına yürekten inanıyorum. İlimiz genelinde öğrencilerimizin okullardaki devamsızlıklarını azaltmak için çalışmalar başlattık. Okullarımızda yaptığımız yetenek taramalarının ardından öğrencilerimizi sanata ve spora yönlendirdik. Her öğrenci en az bir enstrüman çalabilmeli diyerek müzik akademileri kurduk.

        Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile okul bahçelerine ve uygun alanlara semt sahaları yaparak yaz mahalle ligi düzenledik. Bu proje ile 7 bin üzerindeki evladımızı çeşitli branşlarda sporla buluşturduk. İl genelinde bir kahvenizi içeriz projesi kapsamında öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ettik. Yaptığımız tüm bu çalışmalarla okullarımızdaki devamsızlık yapan öğrenci sayısını bin 300'den yok denecek seviyeye indirdik. Tüm gayretimiz geleceğimiz olan yavrularımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak iyi bir eğitim almalarını sağlamak içindir."

        Vali Sezer, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıkıyor
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"

        Benzer Haberler

        Marmara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Marmara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi
        Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konser verdi
        Husumetlilerinin bulunduğu otomobile ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
        Husumetlilerinin bulunduğu otomobile ateş açtı: 1 ölü, 2 yaralı
        Edirne'de park halindeki araca silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yarala...
        Edirne'de park halindeki araca silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yarala...
        Edirne'nin 102. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlanacak
        Edirne'nin 102. kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlanacak
        Edirne'de şehit ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu
        Edirne'de şehit ve vefat eden öğretmenler için mevlit okutuldu