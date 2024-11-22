Edirne Valisi Yunus Sezer'den 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında öğretmenlik mesleğinin gücünü sevgiden aldığını, öğretmenliğin emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır" sözünü hatırlatan Sezer, Atatürk'ün bu sözle bu ulvi görevin önemine değinerek öğretmenlere önemli görevler yüklediğini bildirdi.

Öğretmenlerden çocuklara ve gençlere, düşünmeyi, düşünerek bilgi üretmeyi, araştırmayı, sorgulamayı, akılcılığı ve bilimselliği öğretmeleri, onları kendine güvenen, ülkesini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmelerini beklediklerini vurgulayan Vali Sezer, mesajında şunları kaydetti: "Bilimde, sanatta, kültürde her alanda çocuklarımızı yetiştirecek olan öğretmenlerimize verilecek destek ve değer ile çok önemli işler yapılacağına yürekten inanıyorum. İlimiz genelinde öğrencilerimizin okullardaki devamsızlıklarını azaltmak için çalışmalar başlattık. Okullarımızda yaptığımız yetenek taramalarının ardından öğrencilerimizi sanata ve spora yönlendirdik. Her öğrenci en az bir enstrüman çalabilmeli diyerek müzik akademileri kurduk.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın desteği ile okul bahçelerine ve uygun alanlara semt sahaları yaparak yaz mahalle ligi düzenledik. Bu proje ile 7 bin üzerindeki evladımızı çeşitli branşlarda sporla buluşturduk. İl genelinde bir kahvenizi içeriz projesi kapsamında öğrencilerimizi evlerinde ziyaret ettik. Yaptığımız tüm bu çalışmalarla okullarımızdaki devamsızlık yapan öğrenci sayısını bin 300'den yok denecek seviyeye indirdik. Tüm gayretimiz geleceğimiz olan yavrularımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutarak iyi bir eğitim almalarını sağlamak içindir."