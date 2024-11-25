Anadolu ve Balkanlar kadına şiddete "hayır" dedi

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kısa filmler hazırlandı.

Müdürlüğün Basın ve Halkla İlişkiler birimince hazırlanan videoların ilkinde Edirne'de farklı mesleklere mensup kadınların mesajları yer aldı. Video, Basın ve Halkla İlişkiler personeli Emre Çam ile eşi İlknur Özen Çam'ın Neşet Ertaş'ın "Ulu arıyorsan analar ulu, sevmişiz gönülden olmuşuz kulu. Analar insandır, biz insanoğlu" sözlerini içeren türküsünü seslendirmesi ile son buldu.

Bu kapsamda her yıl yapılan farkındalık etkinliklerine Türkiye ve Balkanlar'dan, kadına şiddete herkesin kendi şivesinde "hayır" dediği bir video hazırlayarak katkı sunduklarını ifade eden Tohumcu, şunları kaydetti:

"Biz de Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ülkemizde her bölgede yaşayan insanımızın kadına karşı şiddetin olmaması, son bulması yönünde düşüncelerini yerelde kendi lehçelerinde, kendi ifadeleriyle anlatmalarını dile getirmelerini istedik. Bu anlamda ülkemizde ve Balkanlar'da yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmına mikrofon uzatarak duygu ve düşüncelerini aldık. Aynı zamanda kadının toplumdaki yerini tasvir etmesini kadın gözüyle kadınlardan dinledik. Kadına şiddetin dili, dini, bölgesi, ülkesi mesleği olmaz. 'Kadına el kaldırma, el ver.'"