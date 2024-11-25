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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında ahşap yakma sanatı eserleriyle oluşturulan Edirne'nin Kültürel Mirası Sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 17:32 Güncelleme: 25.11.2024 - 17:45
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümü kapsamında ahşap yakma sanatı eserleriyle oluşturulan Edirne'nin Kültürel Mirası Sergisi açıldı.

        Devecihan Kültür Merkezindeki sergide, Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü Süleyman Aygün'ün hazırladığı 35 eser izlenime sunuldu.

        Sergide ahşap yakma sanatıyla hazırlanan Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli camiler, Meriç ve Tunca köprüleri, 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Rüstempaşa Kervansarayı, Hıdırlık Tabya, Karaağaç Tren İstasyonu, Kırkpınar'da güreşen pehlivanlar ve çeşitli tarihi mekanlar yer aldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, serginin açılışında, Edirne'nin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde anlamlı bir sergiyi daha sanatseverlerle buluşturduklarını söyledi. Soytürk, sergiyi hazırlayan Şube Müdürü Aygün'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.

        Aygün de sergiyi bir ayda evinde yaptığı çalışmalarla hazırladığını anlattı. Babasının marangoz olduğunu ve bu nedenle küçüklüğünden dolayı ahşaba ilgi duyduğunu anlatan Aygün, sergilerine devam etmek istediğini kaydetti.

        Aygün, kendisine destek olan Soytürk ve mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

        Sergi, hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

        - "Her Yönüyle SGLT-2 İnhibitörleri" toplantısı

        Trakya Üniversitesi ve Türk Nefroloji Derneği iş birliğiyle bilimsel toplantı düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ yönlendiriciliğinde gerçekleşen "Her Yönüyle SGLT-2 İnhibitörleri" adlı toplantıda akademisyenler sunumlar gerçekleştirdi.

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay SGLT-2 inhibitörlerini kardiyoloji bakış açısıyla, Nefroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Kurultak nefroloji bakış açısıyla ve Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik ise endokrinoloji bakış açısıyla ele aldı.

        - Keklicek, TÜBİTAK danışma kurulu üyesi oldu

        Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hilal Keklicek, TÜBİTAK danışma kurulu üyesi oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Keklicek, TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı bünyesindeki Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubunun Danışma Kurulu üyeliğine seçildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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