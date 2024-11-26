Edirne'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında panel düzenlendi

Edirne'de Makina Mühendisleri Odası Edirne Şubesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında panel düzenlendi.

Makina Mühendisleri Odasında düzenlenen panele konuşmacı olarak Edirne Barosu avukatlarından Ayşenur Çalışkanlar Aşılıoğlu ve uzman psikolog Işıl Altuntaş Uçar katıldı.

Yaşamını yitiren kadınlar için saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan panel, sunumlarla devam etti.

Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili Aşılıoğlu, "Bu kanun, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların ve aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağdurlarının korunmasını ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesini amacıyla alınacak olan tedbirleri kapsamaktadır." dedi.

Aşılıoğlu, ısrarlı takip konusunun çok önemli olduğunu ve Türk Ceza Kanunu'nda suç olarak düzenlenmesi ile kadına karşı şiddet mücadele de farkındalığın artmasına ve şiddetle mücadeleyi güçlendirecek bir düzenleme olduğunu vurguladı.

Israrlı takibin kadına yönelik ciddi, ağır suçların ilk adımı olabileceği ve öncü suçların konumunda olduğuna değinen Aşılıoğlu, şöyle devam etti: