Edirne'de üniversite ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı

Edirne'de üniversite ve ortaokul öğrencilerinin katılımıyla deprem tatbikatı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi İsmail Tonguç Yerleşkesi'ndeki tatbikata Eğitim Fakültesi ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokulundan yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

Tatbikat öncesi konferans salonunda öğrencilere AFAD İl Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelince deprem ve yangın farkındalık eğitimleri verildi.

Amaçlarının üniversitede ve kentte deprem farkındalığını artırmak olduğunu belirten Türkel, "Bu tatbikatı burada yapmamızın ayrı bir anlamı var. Burası bizim üniversitemizin eğitim fakültesi. 2 gün önce de Öğretmenler Günü'nü kutladık. Geleceğimizi teslim edeceğimiz öğretmen adaylarımıza farkındalıkla ayrı bir gün yaşatmak istedik. O anlamda bugünü tercih ettik. Havanın da güzel olması ve ekiplerimizin bize verdiği çok güzel desteklerle, çok güzel sonuçlandı. Önümüzdeki günlerde çok daha büyük eğitimlere devam edeceğiz." diye konuştu.